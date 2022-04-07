蔡志忠拆售柴灣43個車位一日沽清　買家斥逾千萬掃10個收租

近日車位買賣活動增多，再有投資者拆售車位。資深投資者蔡志忠近日拆售柴灣永利中心共43個車位，單日沽清，套現超過4,000萬元。

每個售價由90萬至99萬元

蔡志忠表示，本來持有永利中心合共80個車位，一直用作收租，惟近日接獲代理主動查詢，故推出首批23個車位「試水溫」，售價由90萬至99萬元不等，即獲投資者大手洽購，該批車位極速售罄後，蔡志忠即日加推20個，同樣沽清，即單日售出共43個車位。其中一名投資者斥資近千萬元，買入10個車位收租。

上述沽售的43個車位，分布於停車埸的3樓及4樓，目前該場內的車位月租大約3,000元，料買家可有3.6厘至4厘租金回報。蔡志忠指，餘下37個車位全數位於停車場2樓，不排除稍後加價加推。

柴灣永利中心位於柴灣道333號，鄰近新翠商場，停車場上蓋為住宅物業，合共有3座，提供452個單位。

蔡伯能連環拆售3個停車場

另有市場消息指，資深投資者蔡伯能持有的上水順欣花園16個車位，最新也重新推出拆售，每個車位售價129萬元。據悉，該批車位早前定價為138萬及141萬元，即減價6.5%至8.5%。

除了下調叫價，蔡伯能將為上述車位買家，提供首年四厘租金回報，同時向買方提供八成按揭。不過，若買方選擇不要上述租金回報及按揭安排，可獲折扣優惠。翻查資料，蔡伯能於2015年以9,280萬元買入順欣花園停車場共238個車位，平均每個買入價約39萬元。

事實上，近日市場有多個停車場推出拆售，反應不俗，蔡伯能在本月初拆售的將軍澳新都城3期都會豪庭停車場，合共121個私家車位及24個電單車位，短短四日沽清，估計套現近兩億元。再早前，蔡伯能持有的將軍澳南豐廣場一籃子車位，亦推出市場拆售，折實售價由約179萬元起。