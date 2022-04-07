消費券可交管理費！一文看清各大物管公司安排、哪屋苑受惠

政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元電子消費券，雖然不能用於交租、交「水電煤」費用，但可以繳交管理費！多間物管公司包括康業、啟勝、港基、高衞及仲量聯行等，容許以今輪消費券涉及的支付工具繳交管理費，多個大型屋苑業主均有機會受惠。

新地（0016）旗下的康業、啟勝兩間管理公司與WeChat Pay HK合作，其管理的屋苑或大廈的業主或住戶可以登記使用WeChat Pay HK繳交物業管理費。同時更推出以電子支付方式繳交管理費的優惠。

由即日起至4月30日期間，使用WeChat Pay HK繳交一期物業管理費，即可獲贈12,500 The Point積分。此外，新用戶輸入優惠碼可獲兩張25元的優惠獎賞。於指定日子繳交管理費則可參加WeChat Pay HK抽獎，贏取最多888元電子現金券回贈。

參考康業管理物業，分布住宅屋苑及工商業樓宇，如北角海璇、奧運站瓏璽、沙田雲端、馬鞍山雲海等；而啟勝管理物業包括將軍澳天晉、將軍澳維景灣畔、沙田帝堡城、荃灣爵悅庭、荃灣中心、荃景花園、元朗YOHO Town、元朗加州花園、新屯門中心等。

港基、高衞管理多個藍籌屋苑

至於長和與螞蟻於2017年合資成立AlipayHK，在港共同營運電子錢包支付寶香港，故長實（1113）旗下港基、高衞兩間管理公司均接受以AlipayHK支付管理費。如用戶使用AlipayHK收取消費券，則可以消費券繳交管理費。

其中，高衞管理的屋苑包括何文田半山壹號、北角維港頌、火炭銀禧花園、藍田滙景花園、土瓜灣傲雲峰、紅磡海逸豪園、葵涌雍雅軒、馬鞍山天宇海、星漣海、大埔嵐山等；而港基則管理天水圍嘉湖山莊、天水圍栢慧豪園、藍田麗港城、長沙灣泓景臺、青衣灝景灣、將軍澳峻瀅等。

至於仲量聯行旗下管理的物業，接受透過AlipayHK以消費券繳交管理費。仲量聯行管理的物業涵蓋商廈、舖位及住宅等，超過250項，當中私人屋苑有如奧運站浪澄灣、西半山雍景臺等。