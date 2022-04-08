將軍澳第137區申建混凝土廠　發展局：為興建公屋提供支持

近年政府擬把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區，遭到當區居民反對。惟最新城規會資料，發展局已就將軍澳第137區用地，向該會申請興建臨時混凝土配料廠，為期7年。

據城規會資料，上述項目鄰近將軍澳堆填區、佛堂洲，前臨海景，對岸為小西灣及歌連臣角。該地皮現屬「其他指定用途」註明「深水海旁工業」，佔地52,745平方呎，擬以地積比率0.42倍作發展，落成後為一幢主水平基準上33米的混凝土配料廠，總樓面22,153平方呎，提供32個車位，其中22個為混凝土車位。

涉22個混凝土車位 朝7晚7營運

上述擬議發展有效期不多於7年，當中包括短期租賃招標程序，建造混凝土配料廠及其後的營運。該廠房設有2條生產線，工廠最大設計生產能力為每天2,880方立米。廠房將於周日至周六（包括公眾假期）的上午7時至晚上7時營運。

混凝土廠支持公屋計劃、重建項目

申請人發展局指出，2020年施政報告中，政府已物色330公頃土地，興建31.6萬公屋單位，以應付未來十年約30.1萬伙的公屋需求。而在2020年12月發布的《2020年長期房屋策略年度項目報告》中，政府進一步確認其10年的房屋供應目標維持在43萬伙。此外，申請人又指出，擬建公共房屋發展項目，以及其他規劃中的重建項目，意味九龍市區、九龍東、將軍澳及港島北岸等地區，對混凝土有強烈需求。

上述申請旨在回應對優質混凝土日益增長的需求，並為政府房屋計劃、九龍市區和港島北岸的地區活化及重建、以及將軍澳已規劃的發展提供支持。又指設立混凝土配料廠可作支持地區性住宅和商場業發展，確保預拌混凝土在短時間內運送到施工現場。

將軍澳跨灣大橋接駁至九龍、港島

至於即將於2022年啟用的將軍澳跨灣連接路，當中的T2主幹道預計在2026年啟用，擬建的混凝土配料廠可透過高速公路接駁到九龍市區、東九龍，以及經東區海底隧道連接港島區。