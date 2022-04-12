調查：季度移民查詢急增4成　料移民潮持續至今年暑假

隨著各國疫情漸受控，並開始陸續對外通關，移民再度成為港人熱話，多個國家或地區均以不同方案，吸引港人移居或投資。據美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指，今年首季接獲客戶就移民的查詢量，較去年第四季多出近40%。

當中，客戶主要查詢「坐移民監」國家或地區，如港人向來鍾情的「英澳加」繼續成為查詢大熱地點，同時計劃於當地置業者大不乏人，可見「移民又移居」已漸取代「移民不移居」，成為市場主流。

兩年半逾13萬港人淨流出

鄭天殷表示，根據統計處數據，自2019年修例風波之後，2019年底至2021年年底，本港錄得連續兩年半的人口淨流出，三次統計累計達13.38萬人，當中單是2020年便錄得9.64萬人淨流出，至於2021年淨流出臨時數字則為2.73萬人，雖然數字減少，但她相信今次移民潮，至少會持續今年暑假才有望紓緩。

鄭天殷續指，據公司數據所得，港人過去數年偏向「移民不移居」，但最近趨勢似有改變，漸漸變成考慮「移民又移居」。美聯移民首季接獲客戶查詢量，較去年第四季多出近40%。當中多達60%家庭客戶傾向以BNO簽證移民英國。

此外，有不少年齡介乎20至40歲的客戶，考慮以讀書或工作簽證形式移民澳洲或加拿大，佔比分別約20%及10%，同時他們均有查詢當地物業情況作自住用途。

生活成本高 移民客轉考慮近郊地區

另一邊廂，美聯環球於4月2日在網上進行環球物業講座，及即場進行問卷調查，查詢近300名參加講座的港人的移民意願，當中，約57%的受訪者表示有意移民外國生活，較去年5月份所做同類型調查的52%，上升約5個百分點。

除樓價外，生活文化及環境等因素亦是他們移民時考慮的重點之一。約九成受訪者表示，「樓價」是於海外置業時最主要的考慮因素；其次分別是「交通網絡」及「生活環境」，分別佔約62%及58%。由於主要城市一般競爭激烈，生活成本高昂，愈來愈多客戶移民時考慮近郊地區居住，減輕經濟壓力。

料上半年環球樓市升逾3%

環球樓市方面，美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基表示，反映17個全球熱門城市樓價的「美聯環球指數」今年首季料升約2%，上半年則料升約3%或以上。

他又指，踏入後疫情時期，不少人士實行在家工作（Work From Home），對住屋環境要求較以往高，不少買家由傳統一線城市轉投至其他新興城市。以2016年第四季起至2021年第四季，此五年的樓價指數作比較，不少一線城市升勢有所放緩。如期內倫敦樓價僅升約20%，反觀曼徹斯特、伯明翰及墨爾本的樓價分別大升約50%、39%及30%，「追落後」走勢已經形成。

梁柏基續指，以墨爾本為例，近期墨爾本東部地區成為港人於澳洲的「新寵」，近期詢問度大增近一倍。該區為傳統著名華人區，距離墨爾本市中心約30分鐘車程。他又提到，至於墨爾本所處的維州現時提供印花稅寬免，現時至今年6月30日前簽署並登記買賣合約，購入落成十二個月或以上的100萬澳幣內新現樓項目，即可獲100%印花稅減免；而100萬澳幣內的樓花或新現樓項目，亦可獲50%印花稅減免，對澳洲樓市起提振作用。