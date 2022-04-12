新盤戰報｜逸瓏園特色戶3550萬沽　畢架．金峰周六起加推6伙招標

一手市場以貨尾成交為主，宏安地產（1243）青衣薈藍今日再以697.1萬元沽出一伙，為18樓A01室，屬一房間隔，實用面積257平方呎，呎價約27,125元。資料顯示，薈藍4月至今累沽出16伙，套現約9,533.5萬元，單計本月，成交量暫為眾新盤中最多。

信置（0083）旗下西貢逸瓏園，錄得今年首宗成交，以招標形式沽出2座7樓E室，四房間隔，實用面積1,513平方呎，連168平方呎平台，及連私人泳池的1,949平方呎天台，及一個車位，成交價為3,550萬元，呎價約23,463元。

另萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET，亦錄一宗成交，成交單位為7樓D室，屬開放式間隔，實用面積213平方呎，成交價為668萬元，呎價約31,362元。

萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET沽出一伙開放式戶，成交價668萬元。

畢架．金峰周六起加推6伙招標

遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架．金峰，再沽兩伙三房戶。當中包括第一座7樓A單位，實用面積為1,334平方呎，售價為2,682.8萬元，呎價為20,111元；7樓B單位，實用面積為1,337平方呎，售價為2,377.7萬元，呎價為17,784元。兩宗成交合共套現逾半億元。

另外，發展商宣布以招標形式加推6伙，合於第1座6樓全層A至F室，三房套間隔，實用面積由1,019至1,337平方呎。招標日期由本月16日起，至2022年6 月30日止。畢架．金峰共提供66伙，至今累售17伙，套現約3.2億元。