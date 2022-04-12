啟德MONACO MARINE示範單位首曝光　最快48小時內開價

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，上周已公布樓書，今日（12日）首度開放一個交樓標準示範單位予傳媒參觀。

會德豐地產常務董事黃光耀指，預計最快48小時內公布首張價單，料首批涉112伙，涵蓋高座的一至三房單位。亦會提供優惠予早前未能成功購買MONACO ONE的向隅客。

黃光耀又指，首批單位將會以貼市價推出，售價將反映位景觀、短樓花期等因素。受惠疫情緩和等，他預料第二季一手樓成交宗數呈V型反彈。

黃光耀（中）表示，MONACO MARINE首批單位將會貼市價推出。

清水房廳、房均設假天花

MONACO MARINE的交樓標準示範單位設於尖沙咀港威大廈，參照1A座28樓A室搭建，三房間隔，實用面積713平方呎。單位客飯廳呈長形，外連露台，廚房以梗廚設計，兩浴室均屬「黑廁」。另全屋均以假天花設計，故大廳及房間內的冷氣機上半部亦隱藏於假天花內。

↓↓啟德MONACO MARINE示範單位↓↓

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據早前上載樓書所示，項目分為四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分1A座及1B座，樓高35層，其餘4幢低座樓高6至8層，當中高座佔453伙。項目共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎。

面積最細單位為低座B座1樓至3樓、5樓及6樓的C室，實用面積324平方呎，同屬一房間隔。而面積最大為1A座38樓頂層A室，實用面積1,708平方呎，採四房雙套間隔，連平台265平方呎及天台747平方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約11個月。