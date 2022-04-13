啟德MONACO MARINE明開價　黃光耀：貼市價開盤　不會提供二按

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，早前已公布樓書，會德豐地產常務董事黃光耀今日（13日）出席活動指，擬明天（14日 ）公布首張價單、付款方案及登記安排。

可選擇實體或線上入票

他指，首張價單會以貼市價推出，料涉112伙，涵蓋高座一至三房戶型。項目示範單位及展銷廳亦會安排於復活節四日假期開放予公眾參觀。

由於「財爺Plan」已放寬按揭保險，黃光耀指，MONACO MARINE只會提供「一按」，不會為買家提供「二按」安排。而作為疫後首個推出的全新樓盤項目，買家可以選擇實體或線上入票登記。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（左三）、會德豐地產常務董事黃光耀（右三）

為配合銷售，中原地產MONACO MARINE旗艦店今開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情明顯緩和，市場氣氛好轉，二手屋苑近日交投明顯加快，一手亦有多個新盤推售 ，相信早前累積多月的購買力將一次過爆發，加上「財爺Plan」下，換樓鏈已啟動，料本月全月一手成交量可達1,000宗，按月回升逾5倍，交投反彈。

MONACO MARINE由一幢高座住宅大樓，及4幢低座大樓組成，合共559伙，實用面積介乎約320至1,700平方呎，間隔涵蓋一至三房，預計落成日期為2023年3月15日。