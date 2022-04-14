延後交樓一年半　何文田傲玟地盤恢復施工　發展商：料8月初完工

高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，過去一年多至少三度延遲交樓，去年8月底因為發展商未能證明可應付工程超支，被運房局撤銷其預售樓花許可，涉379伙，樓盤面臨「爛尾」危機。

不過，據知傲玟地盤的施工工程近日已恢復。據高銀金融旗下金鋑有限公司回覆《香港 01》指，傲玟項目上周已經全面復工，預期8月初完工，並將向地政總署申請合約完成證明書（Certificate of Compliance，俗稱「滿意紙」）。估計屆時可以現樓形式銷售。

數度延後交樓 至今近一年半

今年1月初，有未能收樓的傲玟業主向本報表示，接獲發展商的文件，指發展商正與承建商金門進行商討，若雙方在14天內能達成共識，金門預期會在120天、即約四個月之內完成餘下工程。但及後農曆新年加上第五波疫情，相關工程未有進展。

今年1月12日（周三）本報記者到傲玟現場視察，發現屋苑地下範圍仍有多處尚未完工，如屋苑內外的園林大部分未有任何種植、屋苑大門保安亭、住宅大廈地下大堂未完成裝修，當時場內未見有任何工人施工。

傲玟位於何文田常盛街17號，設6座、共提供401伙。自2019年11月起開售，最初預計交樓日期為2020年11月底。惟去年7月再度交樓失敗後，隨即錄得至少4宗終止買賣合約個案，扣除所有終止買賣個案後，傲玟僅賣出約22伙，佔項目單位總數401伙不足6%。

↓↓傲玟1月份現場狀況↓↓