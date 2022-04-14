映灣園移民盤1080萬沽　買家付百萬辣招稅　換「財爺Plan」入市

有荃灣換樓客流入東涌區睇樓，並支付百萬元辣招稅入市，以換取八成按保資格。

中原地產資深分區營業經理王英堂表示，東涌映灣園8座極高層A室，實用面積897平方呎，三房套房連儲物室，望機場及海景，單位業主前年才購入單位，因決定移民，故自住一年多便決定放盤，近日開價1,400萬元，由業主負責支付相當於樓價10%的額外印花稅。

至日前遇新買家洽購後，業主願意減至1,200萬元出售，再經一輪議價後，終以1,080萬元沽出單位，呎價12,040元，不過涉及的108萬元額外印花稅項則改由買家負責支付。換言之，樓價連稅項，新買家的入市成本為1,188萬元，不單止較原叫價平約12萬元，更符合新按保條件，即可採用「財爺plan」可承造八成按揭，首期大大縮減。

王英堂表示，新買家原居於荃灣，計劃換樓，惟於荃灣區覓盤約一個月，有感當區物業性價比不高，上星期轉至東涌睇樓，見上址屬極高層罕有放盤，景觀開揚且附有裝修，故爽快入市。至於原業主於2020年7月以1,030萬元買入單位，因為移民而需要賣樓，現帳面獲利50萬元或近5%離場。