貴絕黃大仙！本地家庭近10萬租住現崇山頂層　媲美南區豪宅價

以公營房屋為主的黃大仙區，有二手物業錄得大額租務成交，月租接近10萬元，料為區內新高。

美聯物業首席高級營業經理黃家樂指，新租出單位為現崇山1座頂層複式戶，實用面積2,533平方呎，連560平方呎平台，575平方呎天台，屬四房雙套連工人套間隔，連有一個車位，已附裝修。

單位放租約一星期即獲承租，原叫價10萬元，及後下調6,000元至每月9.4萬元租出，減幅約6%，呎租37.1元。以月租金額計，不單創下屋苑新高，更料為區內最高。不過若以呎租計，則屬屋苑市價水平。

據知，新租客為本地家庭，原居於外區，傾向租用特色戶型，見上址盤源極罕有，交通亦方便，故選中上址承租。

屋苑唯一特色戶放租盤

據了解，單位業主於2018年4月斥資6,800萬元購入上址，按現水平租金計，回報率約1.66厘。黃家樂指，現崇山有大約20個同類型特色單位，但目前未有放租。

事實上，月租9.4萬元在本港豪宅區有不少選擇，如南區大型屋苑紅山半島，一伙面積1,575平方呎的三房戶，連兩個車位，每月叫租8.6萬元，呎租55元；又或薄扶林貝沙灣的四房戶，面積1,559平方呎向海，每月叫租8.5萬元，呎租55元。