錦上路站柏瓏 I 三房示範單位　多用途室變身開放式書房

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I 今日（20日）公布首張價單，同步開放三房示範單位予傳媒參觀。

今日開放的兩個示範單位，分別為一個經改動連裝修及一個交樓標準單位，同樣參照第1期第5座8樓A6單位搭建，實用面積768平方呎，為三房連儲物室間隔，廚房以梗廚設計。單位客飯廳呈長方形，客廳外接露台，單位露台及工作平台結合，實用面積達43平方呎。浴室無窗、屬「黑廁」。三間睡房望同一座向景觀。

【柏瓏 I 三房示範單位直撃】

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從相片所見，示範單位的地板、牆身均以雲石設計，部份櫃身、門框採用金銅色。值得留意，玄關旁的多用途室（utility room），部分牆身拆除並改建為開放式書房，以增加廳堂空間，原本內連的廁所改為客廁。另外，廚房部分牆身亦改為玻璃屏風設計，提升空間感之餘亦可阻隔油煙。

首批價單將推出168伙 包含一至三房

柏瓏 I 今公布首批168伙，包括52伙一房、98伙兩房、18伙三房戶。入場單位為1期2座1樓B2室，面積354平方呎，一房間隔，折實售607.99萬元，折實呎價17,175元。至於兩房最平為1期2座1樓A1室，面積472平方呎，折實售755.58萬元，折實呎價16,008元。三房單位最平為1期3座5樓A2室，面積727平方呎，折實售1,273.1萬元，折實呎價17,512元。

位於錦河路29號的柏瓏 I，由4座大樓組成，合共提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2024年10月。