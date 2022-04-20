錦上路站柏瓏 I 首批168伙　折實均價1.7萬　一房最平607.99萬起

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I 今日（20日）公布首張價單，首批涉及168伙，一房戶折實售607.99萬元起。而整批折實平均呎價17,608元，較荃灣西站上蓋二手平至少14%。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，是次開售屬「驚喜價」，較市價有兩成折讓，加上項目主打一、兩房，九成單位的價格低於1,000萬元，料吸引年輕人上車。田兆源又預料防疫措施鬆綁，對樓市有正面作用。

最貴一伙三房折實近1400萬

參考首批168伙，包括52伙一房、98伙兩房、18伙三房戶，價單定價由723.8萬至1,666萬元，價單呎價19,057元至22,624元；扣除最高16%折扣後，折實售價607.99萬至1,399.44萬元，折實呎價16,008元至19,004元。

當中，入場單位為1期2座1樓B2室，面積354平方呎，一房間隔，折實售價607.99萬元，折實呎價17,175元。

至於兩房最平為1期2座1樓A1室，面積472平方呎，折實售755.58萬元，折實呎價16,008元。三房方面，最平為1期3座5樓A2室，面積727平方呎，三房一套連儲物房間隔，折實售1,273.1萬元，折實呎價17,512元。

【柏瓏 I 示範單位直撃】

+ 8

折實均價較荃灣西站二手平14%

由於錦上路站一帶極少新落成物業，參考鐵路沿線新盤，如元朗站的The YOHO Hub，去年12月推出首批206伙，折實平均呎價為19,899元，一房折實入場價685.16萬元起，均價計，柏瓏 I 較之平11%。至於洪水橋#LYOS去年10月推出首批88伙，折實平均呎價15,503元，開放式折實售345.8萬元起。

參考鐵路沿線的二手屋苑，據中原數據，最接近錦上路站的荃灣西站，上蓋的海之戀及 全．城滙，近期二手成交呎價分別21,400元及20,440元，即柏瓏 I 折實均價較荃灣西站二手平約14%至17%。

而元朗站的Grand YOHO、 YOHO Midtown、 YOHO Town近期二手成交呎價各為19,000元、18,700元及17,750元 ；朗屏站的朗城滙約為21,430元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，項目開價克制，對比元朗同區鐵路盤有10%折讓，較屯馬線鐵路盤有兩成折讓。

付款方法方面，若買家選用180天即供付款計劃，最高可獲16%之折扣；若買家選用建期付款計劃，最高可獲12%之折扣，兩者僅相差4%。

位於錦河路29號的柏瓏 I，由4座大樓組成，合共提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2024年10月。