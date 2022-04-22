外籍業主為陪子女外國升學　920萬沽都會軒兩房靚裝戶｜單位直擊

樓市回暖，加快二手市場交投。紅磡都會軒有業主因要陪伴子女到外國升學，以920萬元沽出兩房靚裝戶，成交價較網上銀行估價高出10%。

美聯物業區域聯席董事殷勒麟指，是次成交為都會軒2座低層16室，實用面積474平方呎，屬兩房間隔，擁靚裝修，外望城市景。原業主去年11月開盤，叫價960萬元，放盤約5個月後，終減價40萬元或約4.2%沽出。

↓↓紅磡都會軒成交單位直撃↓↓

據悉，原業主為外籍室內設計師，在買入後便親自為單位設計裝修，但因為要陪伴子女到外國升學，所以選擇沽貨離場。新買家為外區用家，因為鍾情單位有靚裝修，決定即日拍板接貨。經雙方議價後，業主同意減價40萬，以920萬元成交，呎價約19,409元。

單位高網上銀行估價10%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為862萬元，而恒生估價則為836萬元。即最新成交價較估價高出6.7%至10%。

據了解，原業主於2008年5月以370萬元買入上址，是次帳面獲利550萬元，升值約1.5倍。同屋苑大概有約80個同類型單位放盤，叫價900萬至到1,280萬元不等。