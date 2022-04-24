Jer柳應廷參觀柏瓏示位　直言未做業主「香港很多人夢想是買樓」

錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I ，首批連加推至今已推出306伙，折實最平售價由607萬元起，截至昨晚8時許，兩日收票逾3,600張，尚未公布銷售日期。

柳應廷：財力有問題 但想父母住好些

日前，柏瓏 I 位於尖沙咀中心的售樓處及示範單位，發現有MIRROR成員柳應廷（Jer）現身參觀。柳應廷近日接受傳媒訪問時被問及睇樓一事，他回答記者指「唔好恭喜我住，睇吓樓啫」。他又指「香港好多人夢想是買樓，我都係一個小小嘅香港人。」Jer又指，「未成事、未做業主嘅，純粹係睇吓示範單位。」

他又指，「財力方面好有問題，但開始諗吓，也想父母住得好啲。」而被問到Dream House為何，他指希望買獨立屋，原因是跟家人有多些私隱。

據了解，MIRROR成員當中暫時只有李駿傑（Jeremy）當上業主，早前他被指抽中「綠置居」揀樓，及後他承認購入鑽石山啟鑽苑單位，打算與家人同住。

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