首季舖位買賣不足300宗　近一年半最淡

受第五波疫情打擊，今年首季舖位投資氣氛低迷，3月份商舖註冊量續在低位徘徊。

據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，3月份商舖註冊宗數錄71宗，數字主要反映2月份市況，為近兩年以來最低，按月跌16.5%；註冊金額約14.72億元，按月升約15.2%。

總結今年首季，舖位註冊總數僅錄297宗，按季跌25%，按年更挫31.7%，屬一年半低位。註冊金額約57.89億元，按季及按年分別大跌33.5%及17.1%。

若按銀碼劃分，500萬元或以下，以及500萬至1,000萬元的商舖，首季分別錄111宗及42宗，分別按季下跌29.7%及32.3%。至於價值介乎2,000萬至5,000萬元，以及5,000萬至1億元商舖的註冊登記，分別錄得55及15宗註冊，分別按季下降22.5%及46.4%。

逾億元商舖註買賣首季僅錄8宗，按季急挫33.3%，如北角國賓商場2至3樓舖位，以及佐敦德成街2號本木基座商場全幢，分別以2.79億元及2.1億元成交。

若按地區劃分，第一季各區註冊登記宗數按季全線下跌，港島區錄得63宗註冊，按季下跌約26.7%，九龍區及新界區分別錄得133宗及101宗註冊，按季分別跌約30.4%及15.1%。

至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），第一季共錄得53宗註冊登記，比較上一季減少17.2%，主要集中在旺角及尖沙咀區。

美聯旺舖董事梁國文表示，兩年疫情對本港零售業、尤其旅遊相關行業困難重重，第五波疫情更令依靠本地消費勉強支撐的零售業進一步受打擊，商舖交投氣氛薄弱，首季註冊宗數持續低位徘徊。

現在疫情緩和，防疫措施逐步放寬，部分表列處所重開，加上電子消費券派發，梁國文看好下半年舖位市道，並指只要疫情受控，核心區商舖租、售價全年仍有望上升10%至15%。不過，考慮到部份商戶受停業影響，未來下半年核心區整體街舖空置率將會在約10.5%至11.5%窄幅徘徊。