戴德梁行：首季銅鑼灣舖租再跌4.5%　消費券帶動料舖市第三季復蘇

疫情嚴峻，打擊商舖租金及出租率。戴德梁行香港商舖部、代理及管理服務主管及執行董事林應威今（7日）指，疫情下，各區的商舖出租率受到不同程度的打擊，當中以旺角及尖沙咀為甚，空置率分別錄得16.4%及14.3%。他亦指，現時商戶較歡迎短期的租約，業主亦順應市場需求，在租賃期上作出配合。

今年首季，主要零售地區舖租全線下跌，以銅鑼灣表現最差，按季跌約4.5%。而尖沙咀、中環、旺角、元朗及屯門區跌幅則介乎約2.7%至3%。隨著社交距離措施有望放寬，林應威預計，整體租金於第二季下跌的空間不大，相信第三季復蘇。他又指，政府放寬食肆限制，加上新一輪消費券加碼，料有助帶動餐飲業生意、平價消費品如運動及化粧品零售商租舖。

主要零售地區首季舖租表現。（戴德梁行提供）

料下半年商廈待租率升至16%

至於寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，雖然首季待租率維持約13.6%，但由於下半年非核心地區將有三個大型項目落成，總樓面達約230萬平方呎，新供應將推高市場待租率，預計將升至約16%至17%水平。

吸納量方面，首季各分區市場總淨吸納量連續第三個季度錄得正數，達24.51萬平方呎，又預計今年全年將錄得30萬至50萬平方呎淨吸納量，當中，銀行及金融業仍將是今年寫字樓需求的主力。

寫字樓租金方面，按季回落約 0.9%，按年則下跌 3.1%。分區而言，以港島東及港島南的租金跌幅較大，按季分別下滑 2.2%及 1.5%。但隨著社交距離措施放寬，加上租金距離 2019年的高位，已有接近 27%的累計跌幅。該行預料，寫字樓租金大幅下跌的空間不大，來季將有0.5%至1%跌幅，租金走勢可望回復平穩。