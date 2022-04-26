世邦魏理仕：料今年酒店收購及改建個案趨增

世邦魏理仕發表的《2022年亞太區酒店行業趨勢》報告指，2021年亞太區酒店投資成交額大幅反彈至121億美元，按年增長46%，反映疫情下，酒店資產、尤其價值增長類型的項目獲得機構投資者、REIT、私人辦公室及私募基金的青睞。

該行指，近期多宗成交顯示投資者欲購入酒店將物業轉型，改為其他用途如共居空間等。並相信此類轉型將為酒店業帶來新機遇，預計今年本港市場會有更多同類收購與改建。

酒店資產成潛在通脹對沖工具

世邦魏理仕亞太區資本市場部酒店服務業主管Steve Carroll指，酒店業是其中一個有望受惠於亞太地區重新通關的行業之一。對於追求更高回報的投資者，酒店業具有經風險調整的收益率回報及資產重新定位的機會。而且，酒店業以每日計算的短期租賃性質，使酒店資產能夠成為潛在的通脹對沖工具。

報告又指，近期投資者傾向於能帶來高回報的價值增長型資產，作為其選擇酒店資產的準則。在本港，不少投資者著眼於將酒店改建，例如過去半年，有外資基金購入尖沙咀晉逸精品酒店、紅磡逸酒店和中環荷李活道彩鴻酒店等，預期改建後將加入共居及學生公寓等元素。

酒店改建作共居空間、住宅

今年2月中，宜必思中上環酒店亦向城規會申請，計劃改建成住宅。本月初九龍珀麗酒店亦擬作全幢翻新及改建為共居空間，預計明年年中開幕。

報告又指，縱然本港疫情持續，酒店行業並未出現重大的不良資產，世邦魏理仕在2022年亞太區投資者意向調查中發現，期望酒店資產折讓的投資者從2021年的99%下降到78%，顯示更多的投資者不再指望酒店資產會有折讓。

內地疫情仍反覆 港酒店復甦存壓力

第五波疫情逐漸放緩，政府亦逐步放寬嚴格的入境檢疫措施，報告認為，有望為酒店業界帶來喘息的空間，然而，本港過去依賴內地旅客，但目前內地疫情仍然反覆，料短期內地旅客難以來港，港酒店業的復甦仍然承受一定壓力。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部董事林天智指，在期待旅遊業復甦的同時，酒店業正積極尋求方法維持營運及提升入住率，包括採用宅度假（staycation）或隔離酒店等方案。