WEAVE LIVING 14億購九龍珀麗酒店　翻新作共居空間、明年中開業

經營共居空間的WEAVE LIVING公布，與環球房地產資產公司成立價值2億美元的合營企業，並落實收購位於西九龍的全幢酒店物業，成為該集團旗下迄今規模最大的物業。

新合營企業收購的項目位於大角咀道86號（現為九龍珀麗酒店），總樓面面積約11.1萬平方呎，成交價13.75億元，折合呎價為12,400元。項目現時提供435間客房，WEAVE LIVING將進行全面翻新，包括為部分房間重新佈局，將物業打造成配套完備、靈活租期的現代住宿空間。

酒店成交呎價12400元

該集團又指，項目會貫徹WEAVE LIVING提倡的全方位租務住宿概念，提供橫跨三層、面積達15,000平方呎的共用空間，包括配置在家工作安排相關設施的專用樓層、休憩空間、健身房、廚房、客廳等；物業頂層將設置面積4,000平方呎的天台。物業預計將於2023年年中開業。

Sachin Doshi：集團總資產價值近10億美元

WEAVE LIVING創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，集團會繼續透過加入第三方資本的高效模式，進一步擴展品牌及其物業組合。新合營企業是集團自成立至今不足五年以來，第二項機構合營合資項目。

連同該集團今年3月於新加坡收購的店屋保育項目，以及根據集團未來十二個月的發展計劃，WEAVE LIVING 在兩地持有及營運的住宿單位數目將倍增至超過1,500個，總資產價值接近10億美元。