紅磡殘裝銀主盤360萬沽　低市價逾5%　一個做法回報可達5厘｜多相

有買家於拍賣場上「執平貨」，斥資360萬元買入紅磡馬頭圍道舊樓一個殘裝銀主盤，呎價不足7,000元，成交價較市價低約5%至8%。拍賣行估計，上址可為買家帶來一年逾5厘的租金回報。

上述單位為紅磡馬頭圍道204號高層A室，屬銀主盤。單位實用面積約556平方呎，開價350萬元，每口叫價10萬元，兩客競投，最終以360萬元成交，呎價約6,475元。

【馬頭圍道銀主盤直撃】

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環亞拍賣行董事總經理區蘊聰指，買家購入單位後尚未有打算，但區蘊聰指，若重新裝修及出租，假設改建為4間劏房，每間以月租約4,000元至5,000元租出，每月料可收租約1.5萬至2萬元，一年或有約5厘至6厘的租金回報。從單位相片所見，屋內地板、牆身均十分殘舊，裝修欠奉，外望樓景為主。

地板牆身殘舊，裝修欠奉

上述紅磡馬頭圍道204號舊樓，旁邊即為半新盤傲形。區蘊聰指，單位所在大廈於1960年入伙，樓齡六十二年，不排除買家買入上址「博收購」。他解釋，近年深水埗區、土瓜灣、紅磡區等收購動作多，即使上址未能成功被收購，作為一個長線投資再轉售亦屬可行。