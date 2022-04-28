阿布泰兩月連開3間便利店　近16萬平租元朗大馬路千呎舖

專賣食品、日用品的超市行業，疫情下生意不跌反升，並陸續落戶核心消費街道。今年2月底，專售泰國貨品的阿布泰（AbouThai）在其社交平台宣布進軍便利店市場，並計劃積極發展街舖。短短兩個月，阿布泰已先後連開3店，落戶銅鑼灣、深水埗，及最新進駐元朗人流最旺的大馬路。據悉，元朗店月租約15.8萬元，較舊租金回落超過兩成。

市場消息透露，上述由阿布泰新承租的舖位為元朗青山公路（元朗段）56至60號新基大廈地下1號舖，與著名的恆香老餅家僅相隔數個舖位，且鄰近人流旺的又新街。阿布泰租用之舖位面積約1,271平方呎，4月初已簽下租約，每月租金約15.8萬元，呎租約124元，租約期至2025年4月底。

高峰期COLOURMIX每月25萬租用

據了解，上述舖位的舊租戶為時裝店，每月租金約20萬元，即阿布泰承租的新租金，較舊租金低約21%或4.2萬元。此舖位的租金高位為2017年至2018年，當時由連鎖化妝品店COLOURMIX租用，月租曾達每月約25萬元，反映最新租金較五年前回落9.2萬元或36.8%。

美聯旺舖營業董事黃培權表示，上述大馬路舖位的租金水平屬市價，但較過去數年已錄不少減幅，相信新租戶絕對「計得掂數」才會落戶。他又指，近月元朗主要街道大馬路一帶，舖位租務開始轉趨活躍，普遍租金較上一份租約回落兩成，他認為租金已見底並開始獲商戶重新進駐。

代理：大馬路吉舖較高峰期削減一半

黃培權指，2019年發生反修例風波，元朗區主要街道不時出現遊行及衝突，最嚴峻時期街內湧現超過20間吉舖。目前疫情緩和，市況回暖，吉舖數目已降至約10間或以下水平。他預計，未來區內舖位租金會平穩向上。

阿布泰殺入便利店市場 兩月開3間

阿布泰近月積極拓展便利店市場，如今年3月份率先落戶銅鑼灣駱克道，開設旗下首間便利店。該舖位位於銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下F號，面向銅鑼灣廣場二期，面積約1,000平方呎，有傳業主原叫租12萬元，即平均呎租約120元。

而另一間位於深水埗的分店，則在4月上旬開業，位於長沙灣道257號地舖。阿布泰早前在社交平台又指，將來會發出特許經營權，尋求投資者。目前阿布泰生活百貨在全港約有25家分店門市，未計上述便利店，港島區有2間，九龍有8間，其餘分布新界各區。除售賣食品、日用品外，個別門市更有賣傢俱。