營業22載　旺角izzue最快本月底結業　業主太子鄧：我都唔想佢走

零售核心區再有巨舖租客離場。本地服裝品牌I.T 旗下izzue承租約二十二年的旺角西洋菜南街遠景大廈地下至2樓巨舖，最快於本月底結業。舖位業主「太子鄧」鄧鉅明回覆《香港01》表示，目前正以意向月租100萬元招長租，希望吸納餐飲業租客落戶，暫時無意拆細招租。

本月初再簽短租約 可隨時遷出

人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明回覆《香港01》表示，izzue暫時決定營業至本月底，又透露過去一年一直以特惠租金出租舖位予izzue，該優惠租約已到期，故本月初再與izzue簽下一份短租租約，協議通知期為兩個月，租戶可在通知期內隨時遷走，業主也可提出交舖。

就舖位租金，鄧鉅明表示，由於近年市況相當艱難，短租租金遠低於市價，不是一個正常標準，因此不便透露。但目前正為舖位尋求長租租戶，意向月租為100萬元，呎租96元。他又表示，自己約十多年前買入此舖位收租，izzue早於1999年已進駐舖位，直言「我都唔想佢走！」

太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明為資深的舖位投資者。（資料圖片）

希望出租予餐飲業 針對本地人生意

近年零售市況轉差，市場上不少業主把核心區的巨舖拆細出租，不過鄧鉅明表示，暫時無意把上述舖位拆細。他指，上述旺角巨舖面積約1萬平方呎，若拆細會產生很多走廊等公用地方，反而浪費空間，亦擔心拆細後難以管理。

他預計，未來三至五年核心巨舖也難有國際品牌進駐，預計旺角巨舖會出租予針對本地人生意的行業，如餐飲業。被問及會否擔心舖位長期未能租出，他表示，租金會反映市況，相信租金跌至某一水平後，始終會獲承租，但最重要是疫情快點過去。

高峰期月租逾241萬 每呎231元

據了解，上述西洋菜南街巨舖，面積約10,459平方呎，由服飾品牌izzue 於1999年承租舖位地下入口及一樓，月租38萬元，隨後在2008年擴充承租二樓，月租升至93萬元。2015年至2021年期間，分別涉及兩份三年期租約，前三年租金水平達210萬元，後三年則為241.5萬元，呎租231元。

翻查資料，鄧鉅明於2009年及2014年分批購入上述舖位、及地下街舖，合共涉額5.7億元。2019年7月曾以12.6億元放售，2020年5月更劈價至8.88億元放售，減幅約30%。

撇除上述舖位，izzue在港尚有10間門市分店，大部份位於商場內。