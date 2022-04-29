錦上路柏瓏 I 開售　一房買家陳生：近地鐵站無得輸

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，今日（29日）進行首輪銷售，盡推388伙，一房單位折實最平售607.9萬元起。

居於元朗的買家陳先生屬B組別，斥資730萬左右買入一伙一房連儲物室間隔。他認為柏瓏I 開價合理，加上單位開則好又鄰近錦上路站，交通方便，所以買入單位作投資用途，更直言項目「近地鐵站無得輸」。他表示，看好香港樓市，認為通關後柏瓏 l 會有一定的升值潛力。

陳先生斥730萬元買入柏瓏 I 一房，直樓盤「近地鐵站無得輸」。（黃祐樺攝）

三房買家劉生：港樓難預測 把握時機入市

買家之一的劉先生，屬於A組大手客組別，他透露買入三房單位，考慮作自住之用。他認為柏瓏 I 價錢合理，且鄰近錦上路站，交通方便，樓價不算太高。又認為香港樓市難以預測，所以把握時機入市。

另外，居於天水圍的買家蕭生因睇中柏瓏l 鄰近港鐵站，所以亦斥資800萬買入一伙兩房間隔，認為項目價錢、質素合理，單位將作自住。

今日柏瓏 I 首輪銷售的388伙，包括111伙一房，216伙二房，及61伙三房，扣除最高16%優惠後，折實售價607.9萬至1,450.7萬元。折實呎價16,008元至19,568元。

↓↓今日首輪銷售情況↓↓