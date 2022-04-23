MONACO MARINE開售　佘生擲3200萬掃兩伙　料疫後港樓「不得了」

會德豐地產啟德MONACO MARINE，今日（23日）進行首輪銷售，為第五波疫情後首個開售的全新盤。項目首批涉及308伙，一房單位折實最平796.4萬元起，售樓現場氣氛熱鬧。

項目今日設有大手客組別A1、A2組、及散客B組。其中，居住在港島半山區的大手客佘先生屬A組別2號籌，一共買入兩個單位，涉資近3,200萬元，考慮作投資或自住之用。當中包括一伙向南望海的單位，實用面積約713平方呎；以及一伙兩房單位，實用面積約442平方呎。

居住在港島半山區的佘先生﹙左二﹚一共買入兩個單位，涉資近3,200萬元。﹙資料圖片﹚，

佘先生︰永遠對香港都有信心

佘生早前已買入會德豐旗下日出康城新盤MONTARA，今次再度入市，他稱，因看好快將通車的東鐵過海線，以及體驗過會德豐的樓盤售後服務。第五波疫情對經濟造成打擊，移民賣樓聲不絕，惟佘生直言「永遠對香港都好有信心」，未因早前疫情嚴重而考慮放棄今次的置業大計。他又認為，疫情總會有過去的時候，屆時香港樓市將會有「不得了」的發展。

為應對疫情，今日首輪銷售特意安排於尖沙咀太子酒店超過300間獨立房間內進行，每組準買家於獨立房間進行買樓程序。佘生稱滿意今日酒店揀樓流程，直言「Perfect」。

↓↓MONACO MARINE首日銷售場面↓↓