瓏珀山第2期「開齋」連沽3伙　ST GEORGE'S MANSIONS分層逾1億沽

新地（0016）沙田多石街瓏珀山第2期，4月中公布樓書，隨即推出45伙招標，今日（28日）首度錄得成交，涉及3個單位，成交價介乎約1,799.3萬至1,960.8萬元，合共套現約5,600萬元，個別呎價近兩萬元。

當中成交最貴為King Tower 2的18樓C室，實用面積986平方呎，三房間隔，成交價1,960.8萬元，呎價約19,886元。

ST. GEORGE'S MANSIONS標準戶1億沽

市區豪宅錄逾億元大額成交。信置（0083）與中電（0002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，今日以1.028億元沽出一伙四房標準戶。

上述成交單位為第1座9樓A室，實用面積2,140平方呎，屬標準戶，採四房雙套間隔，單位設有私人電梯大堂，成交價1.028億元，呎價48,037元。發展商指，項目累售14伙，當中5伙為特色戶，總套現逾20億元。項目已拆棚，預計關鍵日期為今年8月31日。

畢架．金峰累售30伙 套現6億

至於遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架．金峰，今日也錄得成交，為第一座5樓D室，實用面積1,033平方呎，成交價1,795.4萬元，呎價達17,380元。畢架．金峰提供66伙，當中包括4座獨立屋，至今累售30伙，套現約6億元。