大角咀利奧坊 ‧ 壹隅「五一假期」賣138伙　折實入場費499.5萬起

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅已敲定於本周日（5月1日）於尖沙咀美麗華廣場推售138伙。當中兩房間隔佔17伙、一房間隔佔113伙、其餘8伙為開放式，實用面積由208至382平方呎。恒地營業（二）部總經理韓家輝指，首輪銷售將於本周六下午4時截止登記。而截至昨日下午7時，市傳累計收票逾500張，以首輪138伙計，超額認購逾2.5倍。

價單訂價531.4萬至998.2萬元，價單實呎23,524元至27,168元。以最高6%折扣計，折實價499.5萬至938.3萬元，折實呎價為22,113至25,538元。當中折實售價於700萬以下約有115伙，佔總數83%。預計138伙單位折實可套現約8.96億元。

大角咀利奧坊．壹隅早前推出2張價單，合共188伙，價單定價531.4萬至998.2萬元，呎價由23,524至29,082元，折實由499.5萬至938.3萬元，折實呎價由22,113至27,337元。

利奧坊．壹隅提供614伙，標準戶設開放式至三房戶型，實用面積由206至447平方呎。另設34伙特色戶，包含開放式至三房戶，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。