房屋物管聯盟：支持李家超政綱　倡增地積比、把握北都商機

特首選舉候選人李家超日前發表參選政綱，香港房屋、物業及設施管理專業聯盟（10會1局）（下稱聯盟）表示，支持成立「土地房屋供應統籌組」，以精簡和優化土地房屋供應程序為目標，協調土地發展相關的政府部門，加快審批流程，有助政府建立穩定的土地儲備。

由於統籌組將全面審視16,000公頃的綠化地帶，以及約1,600公頃的棕地、收地流程，加快將生地轉變為熟地，透過持久開發土地，讓新一屆政府有能力探討不同發展的可行性。

建議增地積比 採新採購模式

此外，就現時開拓房屋及土地的措施，除新界北區發展及明日大嶼外，其他都是較零碎的，該聯盟建議特首候選人可考慮將全港現時的住用地積比率上限，在可行情況下，增加100％，等於即時可增7,000多公頃土地可供發展。

在全港性大幅度增加地積比的同時，建議需強制實施屋宇署「可持續建築設計指引」當中對樓宇分隔的規定，並修訂《建築物（規劃）規例》第20（3）條，將容許非住用建築物或綜合用途建築物非住用部分在地面水平以上不超逾15米的高度內的上蓋面積百分率可達至100% 收緊至不超逾80%，以確保在高地積比下建成的樓宇之間有足夠空間令空氣流通，減低對環境造成的影響。

就增加公營房屋供應建議，聯盟支持透過成立「公營房屋項目行動工作組」，以提升未來五年公營房屋落成量為目標。短期內推出「公屋提前上樓計劃」作為應急措施，長期則縮短建築時間，包括重啟私人參建，擴大「設計及建造」的採購模式。

聯盟支持在合適的公營房屋項目上，採用新的採購模式，引入承建商一併負責設計和建造，藉此提供額外資源協助房屋署開展前期設計工作，亦可借助承建商的專業知識進一步優化整個建造工作的流程。

聯盟建議新一屆政府成立專責小組，推動使用建築信息模擬（BIM）。（資料圖片）

推動房屋管理專業資格認證

此外，發展創科方面，聯盟期望政府可提供更多相關的基金或資助，其中，「建築信息模擬（BIM）」為設施管理人員提供了最完整的設施、資產和基礎設施可視化模型。設施專業人員可利用這些工具加強項目管理、數據存取和資訊交流。

故聯盟建議新一屆政府成立專責小組，推動使用「建築信息模擬（BIM）」及建立大型「建築信息模擬（BIM）」數據庫，相信有利設施管理及建築設計、測量行業的發展，協助加快香港成為智慧城市的步伐。

至於把握北部都會區商機，聯盟建議新一屆政府可以更整全的方式規劃北部都會區的設施和用地，造就協同效應。有見現時內地暫未有房屋管理專業資格認證，建議政府可與內地相關部門加強溝通，一旦內地開設相關資格認證，便能即時啟動跨境認可資格，加快與大灣區接軌，提升本港房屋管理專業的競爭力和發展。