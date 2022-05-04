放寬防疫｜新地：料5月商場人流及生意額升三成及五成

社交距離措施進一步放寬，本周四（5日）起食肆每枱上限增加至8人。新地 （0016） 旗下元朗YOHO MALL聯合逾10間甜品店推出「Sweet Obsession半價通行證」，提供50%優惠。

新地租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，受惠5月各項社交距離措施放寬、消費券推動等因素，商場人流暢旺，加上臨近母親節，市民消費意欲高，預料商場5月人流及生意額分別按月上升三成及五成。

由即日起至5月底，The Point會員可憑2,500積分，換領「Sweet Obsession半價通行證」一張，並於指定甜品及烘焙熱店購買甜點或蛋糕，可獲高達50%優惠，參與店舖包括日本過江龍蘋果批專門店Cocolo - Tokyo Cake Factory、LIFETASTIC Patisserie、Godiva、千層蛋糕店Shaz Confections、Twinkle Baker Décor等。

此外，The Point會員可以500積分換領甜品店心甜禮遇，包括Italian Tomato原個蛋糕九折優惠、10元換購URBAN Café Commune牛角酥等。