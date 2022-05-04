美國加息　柏瓏兩房買家：加息都係一萬幾千，樓價升一升都唔止

錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，上周進行首輪銷售388伙即日沽清，今日（4日）展開次輪開售，盡推餘下的327伙，一房折實最平售645萬元起，今早9時許已有大批準買家在售樓處等候揀樓。

李先生：加息唔會對供樓造成太大負擔

其中，現居於日出康城的買家李先生，屬於A組組別，今日斥資約1,400萬買入一伙三房單位，他預算首期約一成。他認為柏瓏 I 的開價合理，睇中該區未來發展有升值潛力，是次買入單位自住。

對於美國聯儲局將於香港時間周四（5日）凌晨公布議息結果，料加息0.5厘，李先生認為，「加息唔對供樓造成太大負擔」，又預期日後息口將慢慢回復正常。

會計陳先生：加息無阻港人入市

另有現居於元朗區的買家陳先生，從事會計工作，屬B組散客組別，今日以約800萬買入柏瓏 I 一伙兩房單位。他指被項目的會所吸引，且鄰近鐵路站，認為「磚頭」保值。由於其手持籌號較前，認為如考慮太多，會錯失入市時機，「咁多人揀，唔買好似唔抵」，遂決定入市，暫未決定單位日後用作收租或是自住。

對於美國短期再度加息，陳先生表示不擔心，「加息都係一萬幾千，樓價升一升都唔止啦。」他認為加息幅度不大，無阻港人的入市意欲。

【錦上路站柏瓏 I 今日次輪銷售場面】