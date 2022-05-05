錦上路站第1B期命名柏瓏 Il　涉805伙　逾七成為兩房以下戶型

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I 開售六天累沽出710伙，佔此期數715伙的99%，套現逾66億元。發展商今日（5日）宣布第1B期正式命名為柏瓏 II GRAND MAYFAIR II，料定價較柏瓏 I 期有輕微加幅，短期公布樓書。

中國海外地產董事總經理游偉光指，柏瓏 II 已獲批預售樓花同意書，將於短期內登場。游偉光又表示，柏瓏 II 設有3幢住宅大樓，分為五座，包括1、7、8、9、10座，提供805伙，主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。柏瓏 II 為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。

温偉明：港美國加息步伐向來非一致

被問及美國加息對本港樓市的影響，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，加息不會對香港樓市及經濟造成太大影響。他解釋，香港與美國的加息步伐向來並非一致，加上香港背靠國家，資金相對充裕，預期香港加息步伐不會過於進取。

左起中國海外游偉光、信和置業田兆源及嘉華國際温偉明。（黃祐樺攝）

柏瓏 I 首兩輪沽710伙 套現66億

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏 I 昨日進行第二輪銷售，幾近沽清，共沽322伙。短短六日速沽710伙，售出單位比例逾99%，累積套現逾66億元。

柏瓏 I 昨日最高成交價、，亦是全個項目最高成交價單位，暫為5座19樓A6單位，實用面積768平方呎，三房一套間隔，成交價1,561.64萬元，呎價20,334元。而最高成交呎價為2座19樓A2單位，實用面積356平方呎，一房間隔，成交價780.03萬元，呎價21,911元。

八成買家採建築期付款

温偉明續表示，柏瓏 I 首兩輪銷售有25組買家連購兩伙，當中最高涉資2,943.41萬元連購兩伙三房套單位。

温偉明指，項目的買家大部分為年輕人，居於新界區佔約65%，九龍區約25%，港島區約10%。付款辦法方面，大部分買家選用建築期付款計劃，佔約80%，選用180天付款計劃買家佔約15%，360天付款計劃買家佔約5%。

【錦上路站柏瓏 I 兩輪開售場面】

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據資料顯示，錦上路站發展項目由上述財團於2017年5月以83.3億元投得，每呎樓面地價6,735元。項目位於錦河路及東匯路交界，提供總樓面逾123.67萬平方呎。據地政總署資料，項目預計落成日期為2024年6月底。

項目提供大型園林會所「LAKE MAYFAIR」，花園園林及遊樂空間逾26萬平方呎，另雙會所「LAKE MAYFAIR」面積逾3.7萬平方呎。