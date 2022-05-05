美國加息｜按揭業界：料按息逐步升至1.7% 　6月底或邁向近2%水平

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.5厘至介乎0.75厘至1厘，同時公布6月啟動縮表，由每月縮減資產負債表475億美元，至9月增加至每月950億美元。市場普遍預期，未來加息及縮表行動仍會持續進行。

曹德明：料銀行結餘進一步下降

香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠利率（P），經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，香港銀根仍然充裕，短時間內未有太大壓力立即跟隨美國加息（P）。現時銀行體系結餘已由高峰多達4,575億元的歷史新高，逐步回落至現時約3,375億元，但即使美國開始加息，本港未需立即跟隨。

參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息一次為0.125厘。他認為，若本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息（P），故預期是次美國加息短期對本港樓市的影響不大。

中原按揭：6月底按息或逐步邁向近2%水平

今日（5月5日）一個月銀行同業拆息（HIBOR）為0.19厘，三個月銀行同業拆息（HIBOR）抽升至0.74厘、即近兩年（二十二個月）的新高。

曹德明指，雖然近月一個月銀行同業拆息一直徘徊於0.2厘左右，但今次美國加息幅度比上次更大，而且將啟動縮表，料美元將逐步增強，套息交易增，本港或將觸及7.85的弱方兌換保證，令銀行結餘進一步下降，而拆息亦將隨之上升，預計次季末一個月HIBOR將升至0.6厘水平，更有機會挑戰0.8厘以下。

至於中原按揭董事總經理王美鳳預期，是次美息上升半厘後，預期一個月港元拆息將會逐步輕微上升至0.4%，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於6月份再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（三十年期），每月供款增加約250元（7.3%），影響輕微，加上政府今年推出「財爺PLAN」，放寬按保樓價上限，有效為置業人士降低首期負擔，她相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。

王美鳳：下半年港P有機會上升

王美鳳續指，現時本港H按為主流之按息約為1.5%，而H按普遍設有以P按為基準之封頂息率（現為2.5%），換句話說，即使拆息上升，P上升前按息仍會低於封頂息率即2.5%。由於下半年美國已預期有機會於7月份加息0.5厘，屆時聯邦基金利率已達2%，而其後落實加息之幅度視乎經濟走勢，不排除下半年港P有機會上升，但估計本港按息即使上升年底仍較大機會低於3%水平。

王美鳳又指，雖然現時H按實際按息約1.5厘，但銀行計算入息要求是以息率較高之H按封頂息率（現為2.5厘）計算，而壓力測試則以2.5厘加3厘、即5.5厘計算，可見現時供樓人士的供款防守力很高。即使拆息將會上升，但封頂息率未有上升，按揭申請人的供款入息要求未變，換言之，用家現時的借貸能力（按現時入息可借的按揭額）其實未變。

曹德明則籲，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意本港息口走勢，事前應先仔細計算自身的供款負擔能力以及評估中長線風險，並揀選最合適的按揭計劃。