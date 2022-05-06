大鴻輝再就油麻地舊樓申建商住樓　提供48伙中型單位

大鴻輝興業再就油麻地舊樓申請重建。據城規會資料，該集團就油麻地長樂街22至28號舊樓申請興建商住單幢樓，提供48伙，平均單位面積約595平方呎。

上述項目地盤位於長樂街與志和街交界位置，鄰近拔萃女書院，地盤面積約3,197平方呎，現時屬商業用途，擬以地積比率約9倍重建一幢樓高29層的商住單幢樓，落成後住宅部分佔約28,557平方呎，提供48伙；而非住宅部分則佔約357平方呎。

現為數幢唐樓 鄰近拔萃女書院

申請人指，申請地點現時為數幢唐樓，項目擬作混合式零售及住宅發展，與該區特質相符，其面向志和街的餐飲設施能以保持。又指項目的中型單位，與政府的增加房屋供應政策相符。

+ 1

相關文章：城規申請｜大鴻輝油麻地彩鴻酒店申重建 提供230伙

事實上，大鴻輝興業在附近的西貢街15至15A、17、19及23號彩鴻酒店地盤及周邊唐樓，亦正在申請重建為一幢樓高28層的商住樓，提供230伙。該西貢街重建項目同樣與長樂街面向志和街，與最新申請項目相差不足一分鐘步程。

資料顯示，該西貢街重建項目，地盤面積約8,374平方呎，住宅部分提供約73,610平方呎，非住宅部分提供2,927平方呎。