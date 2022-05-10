Swarovski連環撤出核心區　棄租西洋菜南街地舖　業主劈三成招租

近日疫情放緩，零售氣氛稍為回暖，但商戶繼續撤出核心區主要街道。市場消息透露，由奧地利水晶品牌Swarovski租用的旺角西洋菜南街單邊舖位，近日租約期滿，決定不再續租，退出該條旺角主要街道。據悉，業主已減租三成重新招租，並同時接受舖位「一拆二」出租。

Swarovski 三年前月租100萬進駐

上述舖位為西洋菜南街4號地下B及C號舖，面積約1,322平方呎，位於西洋菜南街與豉油街單邊位置，由Swarovski在2019年5月進駐，月租高達100萬元，即呎租約756元，租約期長達三年。據現場所見，Swarovski近日已撤出舖位，舖位已封上圍板及貼上招租廣告。

據了解，舖位業主為蘋果牌牛仔服裝生產及零售商德士活（texwood）譚氏家族。舖位已在市場重新放租，意向月租約70萬元，較舊租金回落三成，同時也接受分拆出租。

翻查資料，上述舖位在Swarovski落戶之前，曾由藥房及時間廊手錶店租用，月租合共高達137萬元。以最新意向月租計，累挫近50%。

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事實上，上述旺角舖位已是Swarovski近兩個月內第二個度放棄核心區門市，品牌於今年3月底已率先放棄續租銅鑼灣羅素街與波斯富街交界的單邊舖位。舖位為羅素街59號地舖，由「舖后」兆安李太持有，舖位面積約1,500平方呎，原由Swarovski以月租約80萬元租用。

據資料，目前Swarovski尚有十多間門市，但大多位於商場內。