現樓直撃｜前身為文麗樓　PRINCE CENTRAL主打一房戶　設精品會所

新地（0016）何文田PRINCE CENTRAL，已屆現樓，日前對外開放現樓示範單位及會所，擬短期內推售。

PRINCE CENTRAL位於太子道西195號，步行3分鐘即到達旺角東大型商場MOKO，屬單幢式設計，全盤提供101伙，標準戶佔93伙，每層各設2至8伙，面積由251至1,351平方呎不等。戶型包含開放式、一房至四房間隔。

當中，開放式及一房戶佔全盤77伙或76%，開放式戶的實用面積介乎251至266平方呎、一房戶則由296至345平方呎。另項目設8伙特色戶，分別為3樓連平台特色戶及20樓頂層特色戶。

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每十個單位爭一個車位

至於項目的會所面積約2,178平方呎，設於物業的2樓，提供宴會廳、健身室等設施。物業地下設停車場，提供10個住宅車位、一個暢通易達停車位，有兩個電單車位及一個上落貨車位。

PRINCE CENTRAL所處位置前身為舊樓文麗苑，樓高僅五層、涉15伙。由新地於2006年以1.34億元購入物業全部業權，2017年以1.79億元完成補地價，以可建樓面45,338平方呎計，每呎補地價約3,964元。

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