周六新盤混戰　何文田瀚名賣60伙　大角咀利奧坊．壹隅推28伙

港鐵（0066）東鐵線過海段將於本周日（15日）正式通車，各大發展商加快推盤步伐，九龍區更掀新盤混戰。

瀚名累收900票 今日抽籤

其中，嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名，上周已開放4個現樓示範單位，以及公布60伙的價單，連日來累收約900票，超額約14倍，今日進行抽籤，明日（14日）早上開賣60伙。首輪銷售不設大手時段，每位買家最多可購兩伙。

參考該60伙全屬一房戶，面積由298至409平方呎，折實售價由738.39萬至1,098.91萬元，折實呎價20,989元至27,140元。當中逾九成單位的折實售價低於1,000萬元。

↓↓瀚名12樓A、D、E及F室現樓示範單位↓↓

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利奧坊‧壹隅截擊 周六賣28伙

與此同時，已進行兩輪銷售的恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，日前加推新一張價單，涉62伙，折實平均呎價22,957元，並安排28伙於明日發售。

當中包括3伙一房連儲物室、17伙一房單位及10伙開放式單位，實用面積由206至320平方呎，折實售價454.2萬至721萬元，折實呎價20,971至24,353元。折實最平單位為1座5樓N室，實用面積206平方呎，為開放式戶。

瓏碧首批50伙開始收票

而內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，日前推出首批50伙，折實平均呎價24,520元。昨日起開放示範單位及收票，首日有逾600人次參觀。

首批50伙包括8開放式、34伙一房、8伙兩房戶，扣除最高13%折扣後，折實售價501.7萬至1,005.5萬元，折實呎價21,887元至27,198元。

至於新地（0016）何文田太子道西195號現樓新盤PRINCE CENTRAL，過去周一開放現樓示範單位，並預告最快周內推售，惟截至今早尚未有更新。項目提供101個單位，實用面積251至1,351平方呎，戶型由一房至四房間隔，主打開放式及一房單位。