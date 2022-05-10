利奧坊‧壹隅原價加推62伙　開放式戶折實售454萬起　周六賣28伙

恒地（0012）大角咀利奧坊‧壹隅原價加推新一張3號價單，提供62伙，折實平均呎價22,957元，售價最平的開放式戶，折實入場費約454.2萬元。發展商同時公布銷售安排，將於本周六（14日）發售28伙。

新加推的62伙，包括20伙開放式、38伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積由206至405平方呎，價單定價由483.2萬至1,173.1萬元，價單呎價由22,310元至28,965元，折實售價由約454.2萬至1,102.71萬元，折實呎價由20,971元至27,228元。以價單售價計算，該62伙價單總值約3.87億元，折實後總值近3.64億元。

周六發售28伙 開放式戶佔10伙

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊‧壹隅同時上載最新銷售安排，推出28伙於周六發售，當中包括3伙一房連儲物室、17伙一房單位及10伙開放式單位，實用面積由206至320平方呎。

周六發售的28伙，折實售價454.2萬至721萬元，折實呎價20,971至24,353元，折實總值約1.52億元。折實最平單位為1座5樓N室，實用面積206平方呎，為開放式戶。