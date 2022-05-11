九龍城瓏碧首批50伙　折實均價2.45萬　開放式戶折實售500萬起

港鐵東鐵線過海段將於本周日（15日）正式通車，各大發展商加快推盤，由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，今日（11日）公布首張價單，首批涉及50伙，折實最平售499.8萬元起，為開放式戶型。整批折實平均呎價為24,520元。

碧桂園：明日開示位及收票

首批50伙，包括8開放式、34伙一房、8伙兩房戶，價單定價由576.7萬至1,155.7萬元，價單呎價25,155元至31,216元。扣除最高13%折扣後，折實售價501.7萬至1,005.5萬元，折實呎價21,887元至27,198元。

值得留意，由於發展商為所有開放式單位，提供總值約2萬元的傢俬組合優惠，如不採用則直接扣減樓價2萬元，故扣除後整批折實最平一伙售約499.8萬元起。

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐指，首批價單定價參考九龍區核心區樓盤，屬貼市價。示範單位將於明日開放予公眾參觀，以及開始接受認購登記，最快下周推售。將視乎市場反應決定加推步伐。預期項目可吸引投資者或年輕、分支家庭客入市。

瓏碧最平兩房戶折實955萬起

今批最平的一伙為5樓B室，面積213平方呎，開放式間隔，折實售499.8萬元，折實呎價23,465元；至於最平的一房戶為6樓A室，面積354平方呎，折實售774.8萬元，折實呎價21,887元；最平兩房為5樓G室，面積414平方呎，折實售955萬元，折實呎價23,068元。

同區二手呎價約1.8萬至1.9萬

參考上周開價的何文田瀚名，首張價單30伙，折實均價23,300元，一房戶折實入場價為738萬元起，以折實均價計，瓏碧較之高約5%。至於大角咀利奧坊 ‧ 壹隅，今年4月推出首批123伙，折實均價23,928元，開放式戶折實入場價499.5萬元，瓏碧較之高3%。

至於二手呎價方面，據中原數字，區內二手盤如御 ‧ 豪門、御 ‧ 門前、太子匯、譽 ‧ 港灣等，近期二手平均成交呎價介乎1.81萬至1.94萬元。

【交樓標準示範單位】

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瓏碧位於位於九龍城賈炳達道138號、九龍城廣場的旁邊，距離港鐵宋皇臺站約5至8分鐘步程，屬單幢設計，提供190伙，實用面積由213至414平方呎，包含開放式至兩房間隔，一律採開放式廚房設計。

此外，項目設有兩層住客會所，提供戶外游泳池、空中花園、兒童天地、健身室等設施，預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期不足一年。