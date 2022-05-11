大埔露輝路新盤命名「林海山城」　涉262伙　主打逾千呎大戶

由香港興業國際（0480）及希慎（0014）合作發展的大埔露輝路住宅新盤，今正式命名為林海山城（VILLA LUCCA），預計今季推出市場。全盤提供262伙，去年底已獲批預售。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，項目以林海山城為名，意指背靠八仙嶺、前臨船灣淡水湖與吐露港，同時以意大利山城莊園為設計藍本，住戶可享山海景觀及雅致園林。項目樓書、示範單位正在積極準備中，準備工作完成後隨即上載樓書。

「純大戶」豪宅盤 洋房最大8000呎

香港興業國際集團董事總經理鄧滿華表示，林海山城佔地34萬平方呎，提供262伙，包括34幢洋房，洋房實用面積介乎約3,000至5,000平方呎，另有兩幢SIGNATURE HOUSE，實用面積介乎約6,000至8,000平方呎。其餘226伙為實用面積逾千平方呎的分層戶。

全盤單位實用面積逾1,000至8,000平方呎，間隔兩房至五房戶，鄧滿華形容是「純大戶」豪宅項目。鄧氏又指，項目料短期可取得入伙紙，預計關鍵日期為2023年6月30日。

呂幹威：樓市健康 市場有足夠消化力

市場加快進入加息周期，鄧滿華認為，早前市場已預期加息情況，而過去一段時間市場未有全新豪宅推出，認為已累積一定需求，相信加息未必令買家卻步。

對於樓市前景，呂幹威指，近月不少新盤推出亦獲市場吸納，反映市場有足夠消化力，認為樓市現時處於健康水平。