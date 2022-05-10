會德豐KOKO HILLS 3A期最快6月推　康城12期或延至明年初登場

各大發展商加快推盤步伐。會德豐地產常務董事黃光耀今（10日）指，旗下啟德新盤MONACO MARINE至今累售271伙，佔全盤559伙的48%，套現逾34.5億元。集團今年暫售出392伙，套現逾56.5億元。

黃光耀預料，東鐵線過海段通車後，啟德區內樓價可升5%至10%，故計劃盡快推售MONACO MARINE的低座單位，涉約逾100伙，定價將參考同系GRANDE MONACO低座單位成交呎價、即約2.5萬至2.6萬元。

KOKO HILLS第3A期樓花期28個月

另外，同系茶果嶺KOKO HILLS第3A期，涉及392伙，最快或於6月底推出，目前仍待批預售樓花，預計關鍵日期為2024年9月30日。

至於日出康城第12期，因疫情拖慢批文及工程進度，或推遲至明年初才推出，黃光耀強調集團今年可推售單位不少於5,000伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（左二）及會德豐地產常務董事黃光耀（右四）

會德豐推「東鐵過海段通車優惠」吸客

會德豐昨公布啟德MONACO MARINE的新銷售安排，落實周五（13日） 發售119伙，當中117伙以價單形式發售， 餘下兩伙招標。

當中一房佔約29伙、兩房佔約66伙、三房佔約22伙，以及兩伙天際平台特色單位，實用面積326至713平方呎，折實售價824.4萬至1,757.8萬元，折實呎價23,481元至29,206元。

發展商又增設「東鐵過海線通車優惠」，於今年6月30日前購入價單中單位，可獲售價1%折扣，以取代原有「早鳥優惠」1%售價折扣優惠，連同其他優惠，維持最高售價12%折扣。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今表示，市場已消化美國加息對樓市的影響，相信對市民供樓負擔影響有限。他預計5月一手成交量可達2,500宗，維持樓價全年計可錄得15%升幅。