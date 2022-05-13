錦上路柏瓏 II 首批168伙　折實均價17898元　一房最平625萬

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II 今日（13日）公布首張價單，首批涉及168伙，一房戶折實售625萬元起，而整批折實平均呎價17,898元，較柏瓏 I 首批開價水平略高約1.64%。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，柏瓏 II 首批開價為「繼續開心價」，較荃灣區盤有一成半折讓，項目將於明日開始接受認購登記，並在下周開賣。他又表示，項目主打一房及兩房戶，約七成半單位售價低於1,000萬元。他認為，項目位於鐵路沿線，受惠北部區發展，有助吸引年輕買家入市。

首批屬「繼續開心價」 七成半單位低於千萬

柏瓏 II 首批168伙，包括29伙一房，107伙兩房、26伙三房戶，6伙四房戶，該批單位實用面積352至974平方呎，價單定價由744萬至2,104.2萬元，價單呎價19,807至23,294元；扣除最高16%折扣後，折實售價625萬至1,767.52萬元，折實呎價16,638至19,567元。

兩房戶折實最平740萬

最平的一房入場單位為第1座1樓B8室，實用面積352平方呎，價單售價744萬元，價單呎價21,136元，扣除優惠後，折實售價624.96萬元，呎價17,755元。

至於最平的兩房戶為第7座1樓B7室，實用面積445平方呎，價單售價881.4萬元，價單呎價19,807元，扣除優惠後，折實售價740.37萬元，呎價16,638元；而第7座5樓A1室為最平的三房戶，實用面積679平方呎，價單售價1,431.4萬萬元，價單呎價21,081元，扣除優惠後，折實售價1,202.37萬元，呎價17,708元。

上月柏瓏 I 首批折實均價1.76萬

參考柏瓏 I 上月首批推出的168伙，該批單位折實平均呎價17,608元，當時最平的一房戶，折實售價607.99萬元。

而參考鐵路沿線新盤，如元朗站的The YOHO Hub，去年12月推出首批206伙，折實平均呎價為19,899元，一房折實入場價685.16萬元起。至於洪水橋#LYOS去年10月推出首批88伙，折實平均呎價15,503元，開放式折實售345.8萬元起。

柏瓏 II 共提供805伙，由5座組成，可提供805伙，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。同時，柏瓏 II 為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。