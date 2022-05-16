新世界私人居屋選址曝光　距元朗站10分鐘車程　最快2027年入伙

新世界（0017）去年12月公布，成立非牟利房社企「新世界建好生活」，並捐出地皮擬建首個私人資助房屋項目，涉約300伙，擬以市價五折至六折出售，項目選址今日（16日）曝光，位於元朗十八鄉欖喜路和公奄路交界，面向元朗公路，鄰近集團旗下半新盤溱柏。

新世界今日首次披露有關計劃的細節，地皮選址元朗十八鄉欖喜路和公奄路交界，面向元朗公路，位處私樓溱柏的南面，佔地約3.03萬平方呎，預計總樓面約15.1萬平方呎。如從溱柏前往西鐵元朗站，乘小巴接駁約需10分鐘車程，步行約10分鐘可達元朗公園、元朗大球場。

參考資料，上述選址現時為「其他指定用途（藝術品儲存及公眾休憩用地）」，用地上有多個臨時構築物。發展商已於今年5月初向城規會提出改劃申請。據了解，項目最快可於2023年動工，最早於2027年落成。

去年底新世界宣布，推出首個私人資助房屋項目，並捐出一幅位於新界西的地皮作試點，若得以落實，首階段將計劃建300個單位，實用面積介乎300至550平方呎，由一房至三房，定價為市價五折至六折。新世界當時形容用地並非位處「荒山野嶺」。

同時，發展商會提供「漸進式供款」，即成交時可按樓價的一半承造按揭，首期低至樓價的5%，由新世界作為擔保，樓價餘下一半的按揭可於成交後十年內一次過或分階段承造，以助年輕人上車。

項目設有轉讓限制，包括建議買家在成交後的首三至五年內不能出售或出租有關單位，買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起向政府補回地價差額，再自由出售。

同時項目擬設資格限制，建議讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。並建議參照現行居屋申請人的安排，申請者須為香港永久性居民兼屬首次置業，以及設入息及資產限制。項目目標五年內建成。