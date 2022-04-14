新世界夥招商局奪將軍澳百勝角通風樓項目　將建中小型單位

港鐵（0066）公布，將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，由新世界（0017）夥招商局置地（0978）合組的新德誠有限公司投得。

新世界：擬建中小型單位

新世界發言人表示，地皮鄰近港鐵站，位置相當優越及區內配套完善，具有優厚的發展潛力，對是次成功投得地皮非常高興。新世界今次是繼深圳太子灣項目後，再度與央企招商局合作，地皮可建樓面面積約29萬平方呎，集團會運用豐富的物業發展經驗，興建優質的中小型單位，以滿足市場殷切的剛性需求。

新世界近15年首於將軍澳區「插旗」

上述為新世界近十五年來首度於將軍澳區「插旗」，據資料，新世界於日出康城及將軍澳南均未有投得地皮；反而招商局置地則先後夥拍其他發展商，投得鄰近的日出康城11期及13期項目。

將軍澳百勝角通風樓物業發展項目。

項目於3月14日截收意向並接獲36份意向書。至昨日（13日）截標則接獲9份標書，入標財團包括嘉華國際（0173）、建灝地產、會德豐、信和（0083）、長實（1113）、資本策略（0497）。

項目設限呎條款

項目座落於將軍澳市地段第132號之地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處、屋苑新寶城的對面，可經培成路及銀澳路直達港鐵坑口站。

項目將建於百勝角通風樓上方，項目佔地約4.84萬平方呎，可建樓面面積約29.07萬平方呎，為港鐵近年規模最細的鐵路住宅項目。並會引入限呎條款，每伙實用面積最低為280平方呎，料全盤提供約550伙。

估值16億至23.3億 呎價下限約5500元

市場早前預計上述項目每呎樓面地價約5,500元至8,000元，估值約16億至23.3億元。至於項目補地價金額11.0137億元，以可建樓面約29萬平方呎計，每呎樓面補地價約3,789元，為將軍澳區內新高紀錄，較舊紀錄高出5.25%。

此外，發展商須另外出價競投，出價最少為5,000萬元，價高者得，而是次分紅比例不設下限，由發展商自行提出。