荃灣豬肉檔AK效應？新村街舖3500萬沽　呎價35萬媲美銅鑼灣

荃灣楊屋道街市一豬肉檔，近月出現一名貌似MIRROR成員AK的型男店員，被網民稱為「荃灣豬肉檔AK」，吸引網民、主婦熱追，連帶同街舖位亦獲追捧。近日新村街一地舖，以約3,500萬元沽出，呎價高達35萬元，呎價媲美銅鑼灣一線街舖水平。

市場消息透露，上述易手舖位為新村街56至58號地下1號舖，屬小單邊舖位，毗連銀座式商廈百悅坊。舖位建築面積約300平方呎，實用面積僅約100平方呎，放售不久即獲買家洽購，終以約3,500萬元沽出，實用呎價35萬元。

怡和街舖年初6680萬沽 呎價44萬

舖位由菜檔承租多年，在2009年至2021年期間，每月租金約10萬元，不過今年初續租時，每月租金已升至12萬元，以新買入價約3,500萬元計算，租金回報約4.1厘。原業主於1993年8月以300萬元買入舖位，是次易手帳面升值10.6倍。

翻查資料，今年2月份銅鑼灣怡和街一個實用面積約150平方呎的地舖，以6,680萬元沽出，呎價44萬元，反映上述荃灣街市舖呎價與核心區街舖相差不遠。

荃灣豬肉檔AK店舖位處同一地段

事實上，鄰近楊屋道街市的川龍街、河背街、新村街及大屋街，均為荃灣人流最旺的街市段，其中新村街近日更因為「荃灣豬肉檔AK」、即阿威，而吸引不少被網民、主婦慕名而至，令該地段一帶人流更旺。

而「荃灣豬肉檔AK」工作的店舖位於新村街54號，與上述最新易手的舖位屬於同一地段，相隔約7個舖位，步距不足一分鐘。