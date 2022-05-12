「變形金剛」主題餐廳進駐羅素街　月租100萬　較高峰挫近九成

核心消費區主要街道租金大幅回落，造就機會讓餐飲業重新進駐。原由英國名牌BURBERRY租用的羅素街旗艦店，自去年11月落實棄租後，新近終獲食肆租戶預租，為羅素街過去十多年來首次有食肆落戶地舖。市傳舖位每月租金約100萬元，較高峰期880萬元勁挫近90%。

上述舖位為羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，面積約5,200平方呎，鄰近港鐵站及正向地標商場時代廣場。舖位由愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte承租。舖位將開設「變形金剛」主題餐廳，預計今年第四季開業。以最新月租約100萬元計算，呎租約192元。

翻查資料，上述舖位在2010年起已由BURBERRY租戶，初時月租高達770萬元，隨後在2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金的顛峰水平，呎租升至1,692元。不過，隨後零售市況回落，舖位租金亦由高峰期滑落至近年的每月200萬元。

BURBERRY高峰期月租880萬

去年11月有市場消息透露，BURBERRY決定放棄此旗艦店，業主當時亦把舖位重新推出市場招租。在今年2月份，市傳舖位獲大型體育用品店Under Armour以每月約120萬元承租，租金跌幅達四成，重返2004年的水平，不過最終未有成事。