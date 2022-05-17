新世界航天城11 SKIES　甲廈料7月率先入伙　出租率已達五成

新世界發展（0017）旗下位於香港國際機場、總投資額高達200億元的地標式綜合性發展航天城項目「11 SKIES」，寫字樓部份最快今年7月起入伙，目前已吸引約20間企業簽約進駐，出租率已達五成。

新世界稱，11 SKIES總樓面面積達380萬平方呎，集商業、娛樂、零售及餐飲於一身，預計將於今年至2025年分階段開業。零售餐飲樓面面積達266萬平方呎，共設11個主題專區，料雲集逾800間零售商戶，暫預期2024年底起開放。

↓↓11 SKIES 寫字樓部份↓↓

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最先落成的甲級寫字樓合共三幢，樓面面積達57萬平方呎，現正在招租。K11 Concept Limited 營運副總裁梁浩昌表示，項目已由K11 ATELIER接手管理，吸引來自財富管理、美容及醫療服務的企業，以及為計劃擴展大灣區業的企業提供大灣區辦公室，並將於今年７月起入伙。

據介紹，項目目前出租率已達五成，已吸引約20間企業進駐，包括中國香港、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療等。梁浩昌又指，11 SKIES毗連香港國際機場及港珠澳大橋，連繫整個大灣區，特別希望吸引更多來自中山、珠海、江門、佛山四個粵西城市的消費客群。