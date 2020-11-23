新世界航天城命名 「11 SKIES」　五大銀行保險等國際租戶進駐

新世界發展（0017）宣佈，旗下位於香港國際機場航天城項目，正式命名為「11 SKIES」。該項目設有三幢甲級寫字樓，已成功吸引財富管理及醫養業界優質租戶，包括中國銀行（香港）、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療，將服務本港以至大灣區的客戶，同時設有一站式零售飲食娛樂商業區，為全港最大的室內娛樂區。「11 SKIES」勢將成全港最全面的一站式娛樂、金融及醫養核心區，為香港創造大量的就業機會。

「11 SKIES」總樓面面積達380萬平方呎，設有三幢甲級寫字樓，並會提供豐富且獨一無二的零售、餐飲及娛樂體驗。

鄭志剛：「11 SKIES」擁完善生態圈

新世界發展行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示，「11 SKIES」嶄新地全面結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一個完善的生態圈，為香港、大灣區其他城市及全球人士，帶來獨一無二的創新體驗。該項目將可創造成千上萬的就業機會，並借助其四通八達的地理優勢，為多個重要行業拓展新商機，最終為香港的長遠發展帶來新的動力。」

零售餐飲部分佔地266萬呎 超過800家店舖

航天城項目「11 SKIES」，由新世界發展旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，是新世界集團繼尖沙咀Victoria Dockside後，另一地標式綜合性發展項目，總投資額高達200億港元。其中，零售餐飲部分佔地266萬平方呎，雲集超過800家店舖，涵蓋逾120種餐飲概念，規模之大，冠絕香港。

「11 SKIES」於2022年至2025年分階段落成

此外，該項目擁有全港最大型的室內娛樂空間，多項設施總佔地達57萬平方呎，以學習、探索、歷奇為主題，並會注入大量科技元素，提供一連串VR及AR互動遊樂設施，如飛行影院、大型多媒體表演等。項目更引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業，讓小朋友透過角色扮演。

「11 SKIES」預計於2022年至2025年期間分階段落成，而提供總樓面面積達57萬平方呎的三幢寫字樓，將於2022年入伙，主打金融及財富管理、健康醫養等範疇。