四盤混戰　柏瓏 II 周五首輪賣428伙　瓏碧緊接周六售70伙

各大發展商加快推盤步伐，本周五、六將有四盤同步開售。 其中，信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II ，本周五（20日）首輪銷售428伙，佔全盤超過一半單位，明日截票，截至昨晚暫收約3,380票，超額認購近7倍，不設大手時段。

周五開售的單位，涵蓋一至四房戶型，實用面積由352至974平方呎。扣除最高16%折扣後，折實售價由624.96萬 至1,788.78萬元 ，折實呎價16,638元至20,186元。三張價單的折實均價分別為17,898元、18,483元及18,753元。

九龍城瓏碧周六賣70伙

至於由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，敲定本周六（21日）早上10時進行首輪銷售，不設大手時段，涉70伙。本周五下午3點截票，同日6時進行抽籤。項目暫收約350票，超額認購約4倍。

該批單位涵蓋開放式至兩房單位，實用面積由 213至414平方呎。扣除最高13%折扣後 ，折實售價由501.7萬至1,092.2萬元，折實呎價由21,887元至27,198元， 折實平均呎價24,796元。

值得留意，由於發展商為所有開放式單位，提供總值約2萬元的傢俬組合優惠，如不採用則直接扣減樓價2萬元，故扣除後整批折實最平一伙售約499.8萬元起。

九龍城瓏碧本周六（21日）早上進行首輪銷售70伙，不設大手時段。

MONACO MARINE周六賣115伙

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE，亦公布最新銷售安排，於周六（21日）以價單連招標形式賣115伙，其中兩伙以招標推出，不設大手時段。招標兩伙同屬頂層四房戶，分別為1A座38樓A室及1B座38樓A室，實用面積分別1,708及1,570平方呎，各連平台及天台。

而恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，亦上載新銷售安排，本周六（21日）賣15伙，不設大手時段。該批單位全部屬第二座的一房單位，實用面積由255至320平方呎，扣除最高6% 折扣後，折實售價550.5萬至737.5萬元， 折實呎價21,588元至23,048元。