淺水灣道72號大宅估值逾22億　第一集團：獲買家主動洽購

港島超級豪宅獲市場追捧。消息透露，第一集團持有的淺水灣道72號巨無霸大宅，面積逾萬呎，市傳新近低調推出市場放售，估值逾22億元。

對於上述市傳消息，第一集團董事魏深儀回覆《香港01》表示，近月住宅市場交投轉旺，豪宅物業吸引不少買家入市，集團持有的淺水灣道72號洋房亦獲不少買家查詢，個別主動出價洽購，但項目屬罕有6層高巨型大宅，故對於出價需要詳細考慮，暫不便透露太多詳情。

魏深儀又指，該幢洋房需要按照一手條例進行銷售，若集團落實放售，會按條例公布銷售安排及相關銷售文件。

翻查資料，淺水灣道72號大宅早於2018年3月份上載樓書，隨後一直未有公布銷售安排或價單。由於洋房位於淺水灣豪宅地段，市場普遍認為該洋房呎價至少需要10萬至12萬元，即估值最高達22億元。

實用面積1.82萬呎 設11間房間

樓書資料顯示，淺水灣道72號為一座樓高6層的巨型大宅，實用面積18,274平方呎，大宅內設5個大廳、11間房間，當中4間為套房。大宅內設有家庭影院、健身室及卡啦OK房。

至於戶外空間方面，大宅設有前庭2,621平方呎、庭院1,108平方呎、花園4,265平方呎、平台2,729平方呎及天台1,141平方呎。合計各項戶外空間，涉及樓面多達11,864平方呎。