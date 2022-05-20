短線賣樓個案增　4月私樓平均每宗賺幅65.6%仍屬低企

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情放緩，二手私樓轉手獲利比率明顯「V型」反彈，惟賺幅仍然相對低企，料原因包括短持貨期沽樓增加所致。

綜合土地註冊處資料所得，今年4月份全港2,681宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共2,546宗，佔比達95%，較前月反彈0.9個百分點，但仍屬2010年7月以來、近十二年的次低水平。而每宗私樓轉手平均賺幅按月再跌0.5個百分點，報65.6%，創自2016年9月以來的六十八個月新低。

陳海潮估計，賺幅相對低企，原因之一是短持貨期賣樓比例增加。

按物業區域劃分，新界區表現最理想，以95.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.3個百分點；港島區居次，報94.2%，按月升2.2個百分點；至於九龍區最遜色，僅錄得93.8%，按月升0.6個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎601萬至800萬元的中價樓組別之獲利比率表現最好，錄得97.8%，且按月升1.7個百分點，涉及宗數488宗；801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達96.4%，按月升0.2個百分點，同樣跑贏整體大市表現。

4月賣樓蝕錢個案120宗

數據顯示，今年4月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為65.6%，按月再跌0.5個百分點，連跌兩個月，創下2016年9月以來的68個月最少賺幅。其中，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體買賣比例為40.9%，按月回升1.4個百分點，共錄1,096宗；至於帳面錄得虧損者有120宗，佔比按月回落至4.5%，而平手的個案則有15宗，佔比微增至0.6%。

將軍澳新都城的平均賺幅最高，有逾1.21倍。（資料圖片／羅君豪攝）

此外，上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利的只有半數，而每宗平均賺幅則介乎26.7%至121.3%。當中，以將軍澳新都城的平均賺幅最高，達逾1.21倍。

陳海潮指，第五波疫情一度嚴峻，導致3月份獲利比率創下當時的141個月新低，不過隨著疫情緩和，4月份獲利比率出現明顯反彈，料5月將維持平穩微升，料上試95.5%。至於平均賺幅方面，隨著樓價止跌回升，相信有關數字亦會跟隨反彈，期望可重上66%水平，惟仍需觀察是否持續有持貨期較短的業主或投資者沽貨離場，因短年期將直接拖低賺幅表現。