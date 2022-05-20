荃青區連爆蝕讓　麗城花園業主輸一球離場　翠怡花園貶值8%

大型二手屋苑連環出現蝕讓。同屬新界海景屋苑的荃灣麗城花園、青衣翠怡花園，先後出現蝕錢賣樓情況，其中一名業主更實蝕逾110萬元離場。

麗城花園三房戶實蝕112萬

蝕幅最勁為荃灣麗城花園，利嘉閣助理分區經理許喜龍表示，麗城花園2期2座低層H室，實用面積約668平方呎，三房一套間隔，外望內園景，部分房間享海景。單位日前以720萬元沽出，成交呎價約10,778元。

原業主於2018年以788萬元購入上述單位，持貨至今約四年，轉手帳面蝕約68萬元，貶值8.6%。計及買入時的稅款29.55萬元以及買賣兩次的代理佣金支出15.08萬元，估計合共實蝕約112萬元。

翠怡花園海景戶一個月減價35萬

至於鄰近的青衣翠怡花園同樣出現蝕讓。中原高級區域營業經理陳輝麟表示，翠怡花園9座高層F室，實用面積368平方呎，兩房間隔，望青衣運動場及海景，景致開揚，原叫價635萬元，放盤一個月後，終以600萬元沽出，成交呎價16,304元。

陳輝麟指，原業主於2019年5月以653萬元購入單位，持貨剛滿三年，期內曾出租，現沽貨帳面蝕53萬元，貶值約8%。 若計及稅款及買賣佣金支出，估計實蝕約88.83萬元，不過租金收入料可抵消部分蝕幅。

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