4月舖位買賣重上逾百宗水平　代理：料通關前舖市續持平

第五波疫情的影響逐漸消退，4月份商舖註冊量終見改善。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月份商舖註冊宗數錄102宗（主要反映3月份市況），連跌兩個月後回升，按月升約43.7%；至於註冊金額約18.02億元，按月升約22.4%。

該行預期，政府是次派發的電子消費券，雖有助刺激較大額的消費，但難以支持過往以旅客生意為主的高消費行業，料商舖租售在短期保持平穩。

4月逾億元舖位成交僅一宗

4月份商舖註冊宗數錄102宗，連跌兩個月後回升，按月升約43.7%；註冊金額約18.02億元，按月升約22.4%，當中較矚目為中環德己立街2至18號地下6號舖連閣樓，以1.65億元成交。

若按銀碼劃分，4月份500萬元或以下、500萬至1,000萬元的商舖，分別錄36宗及12宗成交，較3月分別升63.6%及33.3%。至於價值介乎2,000萬至5,000萬元、5,000萬至1億元商舖的註冊登記，則分別按月上升58.8%及1倍，各錄27及4宗註冊。價值逾億元商舖交投表現較遜，4月份只錄一宗登記，按月挫66.7%。

美聯梁國文指，單靠本地客源難支持高消費行業。（張浩維攝）

若按地區劃分，4月港島區錄得36宗註冊，按月增加約1.12倍，九龍區及新界區則分別錄得45宗及21宗註冊，按月分別升約40.6%及微跌4.5%。至於四大核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀）4月共錄得13宗註冊登記，按月減18.8%，成交集中旺角及尖沙咀區。

通關前 料商舖租、售保持平穩

美聯旺舖董事梁國文表示，第五波疫情放緩，防疫措施分階段放寬，不少場所及食肆得以重開或延長營業時間，對各零售租戶無疑是好消息。

他又指，雖然政府是次派發的電子消費券金額較上一輪高，有助刺激較大額的消費，不過在尚未通關下，單靠本地消費仍難支持原以旅客生意為主的高消費行業。由於一般主打本地消費的商戶承租能力有限，加上現在市面仍有一定數目的吉舖，因此，預料商舖租、售在短期内會保持平穩，直至有通關等重大利好消息，才有望刺激舖位租金向上。